Стерлитамак

Портал Cityopen.ru появился в Стерлитамаке в 2004 году. С тех пор мы в курсе всех интересных событий. На портале представлены интересные и востребованные разделы: актуальные новости Стерлитамака и Интервью с известными личностями города, Афиша Стерлитамака, Погода в Стерлитамаке, Фотосессии с клубов и мероприятий, TV.Cityopen, Доска объявлений, Работа в Стерлитамаке, Карта Стерлитамака, тематические разделы: Гурман – все о заведениях питания , Шопоголик – справочник магазинов, Леди – женский раздел портала.

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ТОП событий Стерлитамака в 2016 году

ТОП событий Стерлитамака в 2016 году

Ушел в историю еще один год. Он был ярким, насыщенным, богатым на события. По традиции наш портал публикует ТОП самых запоминающихся и просматриваемых новостей прошлого года в Стерлитамаке. Январь 2016 Кремль в Стерлитамаке Детская площадка в виде кремля теперь есть в Стерлитамаке. Установили ее на аллее по улице Коммунистическая, недалеко от светового цветка. Площад
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Фотогалерея

19.12.2016 – Мария Каплина
15/12/16 Финал ежегодной олимп
15/12/16 Финал ежегодной олимпиады по избирательному праву 15/12/16 Финал ежегодной олимпиады по избирательному праву
08.12.2016 – Павел Буркин
07/12/16 afterparty бизнес-сем
07/12/16 afterparty бизнес-семинара @ Лукум 07/12/16 afterparty бизнес-семинара @ Лукум
07.12.2016 – Мария Каплина
07/12/16 Семинар-тренинг Алекс
07/12/16 Семинар-тренинг Александра Белгорокова @ ГДК 07/12/16 Семинар-тренинг Александра Белгорокова @ ГДК
29.11.2016 – Мария Каплина
27/11/16 II Кубок Урала и Пово
27/11/16 II Кубок Урала и Поволжья по каратэ 27/11/16 II Кубок Урала и Поволжья по каратэ
27.10.2016 – Разида Мухаметова
25/10/16 Посвящение в студенты
25/10/16 Посвящение в студенты @ УГНТУ 25/10/16 Посвящение в студенты @ УГНТУ
11.10.2016 – Юлия Мусифуллина
08/10/16 Розыгрыш @ Сити Молл
08/10/16 Розыгрыш @ Сити Молл 08/10/16 Розыгрыш @ Сити Молл

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