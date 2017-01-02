Стерлитамак

Ушел в историю еще один год. Он был ярким, насыщенным, богатым на события. По традиции наш портал публикует ТОП самых запоминающихся и просматриваемых новостей прошлого года в Стерлитамаке. Январь 2016 Кремль в Стерлитамаке Детская площадка в виде кремля теперь есть в Стерлитамаке. Установили ее на аллее по улице Коммунистическая, недалеко от светового цветка. Пл о щ а д